«Путин прав»: Баранец намекнул на скорый ввод польских войск на Украину Баранец: если Польша введет войска на Украину, то оттуда они уже не уйдут

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Если Польша разместит войска на украинских территориях, которые Варшава считает своими, то оттуда их будет крайне трудно выгнать, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он добавил, что Варшава распространяет «свои аппетиты» только на старые, «как они говорят, исконно польские кресы».

Есть ряд областей на Западной Украине, которые Польша считает издревле своими, вот на эти земли она и претендует. Некоторые польские политики открытым текстом об этом говорили. Это далеко не новость. Если Польша решила превратить эти земли в польские, то, безусловно, она их будет охранять. Безусловно, там разместятся войска, и попробуй их оттуда выгони. Путин абсолютно прав, — подчеркнул Баранец.

Ранее Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что если власти Польши решат ввести на Украину свои войска, то они оттуда уже не уйдут, поскольку Варшава намерена вернуть земли, которые считает своими. Глава государства допустил, что вход польских военных на Украину может звучать под предлогом, например, прикрытия украинско-белорусской границы или других участков.