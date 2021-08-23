Путин позвонил Кадырову в день рождения его отца

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Президент России Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову в день 70-летия со дня рождения его отца, Ахмата Кадырова. Руководитель региона рассказал о разговоре в своём Telegram-канале.

Владимир Владимирович отметил, что вместе с нами вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи. Он передал слова приветствия чеченскому народу, выразил слова благодарности за продолжение пути нашего первого президента, — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, Путин назвал Ахмата Кадырова сильной личностью, сумевшей остановить кровопролитную войну.

Кадыров также сообщил, что Путин высоко ценит выбор чеченского народа, который поддержал Ахмата Кадырова на пути к единству с Россией, и поблагодарил президента России за поддержку.

Ранее Кадыров заявил о необходимости готовиться к худшему и укреплять границы союзных стран из-за событий в Афганистане.

Политик призвал граждан Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии быть начеку. Он отметил, что государства, граничащие с Афганистаном, находятся в опасности.