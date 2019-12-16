Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает вводить запрет на выезд за границу граждан страны, уволенных со службы в ФСБ.
Ограничения могут устанавливаться с момента завершения работы в службе, следует из документа,
Ранее, как писал NEWS.ru, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что в настоящий момент в стране готовится законопроект, отменяющий норму о необходимости выхода из своего первого гражданства при получении украинского паспорта.
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