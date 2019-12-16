https://static.news.ru/photo/225824f8-1ffd-11ea-b57b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает вводить запрет на выезд за границу граждан страны, уволенных со службы в ФСБ.

Ограничения могут устанавливаться с момента завершения работы в службе, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В результате россиянин может потерять возможность посещения других стран на срок до пяти лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что в настоящий момент в стране готовится законопроект, отменяющий норму о необходимости выхода из своего первого гражданства при получении украинского паспорта.