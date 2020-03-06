https://static.news.ru/photo/fca0ece2-5fb0-11ea-8eb6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Ивановскую область поздравил женщин с наступающим 8 Марта.

В преддверии праздника действительно хотел с вами встретиться, поздравить вас всех. Я ещё буду иметь удовольствие, надеюсь, и сделаю это в средствах массовой информации, на всю страну, — сказал Путин на встрече с представителями общественности области.

Он также отметил, что в Иваново увеличилось количество детей на 18%.

Во время поездки в Ивановскую область у Путина запланировано посещение Ивановского парашютного завода «Полёт», он также встретится с представителями общественности.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин осмотрел детскую поликлинику № 6 в Иваново, которая открылась в январе 2020 года после капитального ремонта.