Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём. Глава государства процитировал слова Екатерины II, которые были написаны ею по свидетельству современников. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Глава российского государства особо
Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина II, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле. Она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской, — сказал Путин.
Президент добавил об обещании императрицы защищать свою родину. Путин отметил, что такие слова как «родина», «мама» и «любимая» в современных реалиях стоят в одном ряду.
Эти строки: «Я буду защищать мою родину языком и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни». И в наше время слова «родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда. С праздником вас, с Международным женским днём, — заключил президент.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в спецоперации на Украине. Дополнительный призыв резервистов из запаса также не будет проводиться, отметил российский лидер в своём поздравлении женщин с 8 марта, которое опубликовано на сайте Кремля.