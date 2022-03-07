Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём. Глава государства процитировал слова Екатерины II, которые были написаны ею по свидетельству современников. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава российского государства особо отметил фразу императрицы, в которой она говорила: «я буду защищать мою родину языком и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни».

Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина II, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле. Она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской, — сказал Путин.

Президент добавил об обещании императрицы защищать свою родину. Путин отметил, что такие слова как «родина», «мама» и «любимая» в современных реалиях стоят в одном ряду.

Эти строки: «Я буду защищать мою родину языком и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни». И в наше время слова «родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда. С праздником вас, с Международным женским днём, — заключил президент.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в спецоперации на Украине. Дополнительный призыв резервистов из запаса также не будет проводиться, отметил российский лидер в своём поздравлении женщин с 8 марта, которое опубликовано на сайте Кремля.