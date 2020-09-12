Путин поздравил участников молодёжного форума «Выше крыши» с открытием

https://static.news.ru/photo/4eb52ce2-f4e3-11ea-ba5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Форум «Выше Крыши»/vk.com

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам молодёжного форума «Выше крыши», который проходит на площадке «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге.

Текст поздравления опубликован в субботу на сайте Кремля.

В телеграмме глава государства поздравил с открытием мероприятия и выразил уверенность, что в ближайшие дни участники смогут проявить себя, хорошо поработать и поделиться друг с другом интересными идеями и планами.

Путин также подчеркнул, что в нынешнем году насыщенная программа форума объединила в Санкт-Петербурге представителей активной, деятельной молодёжи, которые стремятся внести личный вклад в развитие и решение актуальных проблем в экономике и социальной сфере Северной столицы.

Он также добавил, что участники получат поддержку для реализации новаторских проектов, «связанных с укреплением традиций волонтёрства и добровольчества, созданием возможностей для раскрытия творческого потенциала юношей и девушек, продвижением среди молодёжи ценностей физической культуры и здорового образа жизни».

Форум «Выше крыши» пройдёт с 11 по 14 сентября в очном формате.

Ранее NEWS.ru писал, что почти все регионы России дали положительный отзыв на законопроект о молодёжной политике, который предусматривает повышение предельного возраста молодёжи до 35 лет. Об этом рассказал один из авторов документа, первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев.