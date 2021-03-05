Путин поздравил Терешкову с днём рождения

https://static.news.ru/photo/adc2ef7c-7e62-11eb-ad1d-96000091f725_660.jpg Валентина Терешкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётчику-космонавту и герою Советского Союза Валентине Терешковой 6 марта исполняется 84 года. Свои поздравления первой женщине, полетевшей в космос, направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что её жизненный и профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Телеграмма главы страны опубликована на сайте Кремля.

Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения. Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны, — отметил Путин.

Президент обратил внимание и на то, что уже долгие годы знания и опыт Терешковой, а также её искреннее стремление быть сопричастной к судьбе России востребованы в общественной и законотворческой деятельности. Путин пожелал космонавту здоровья и всего наилучшего, а также от души поздравил и с Международным женским днём.

Первая в мире женщина-космонавт родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Валентина Терешкова окончив семилетнюю школу в 1953 году начала трудовой путь на Ярославском шинном заводе в сборочном цехе закройщицей.

В 1955 году Терешкова получила диплом Ярославского заочного техникума лёгкой промышленности, в 1960 году окончила Военно‑инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, а в 1969 году, получив специальность «летчик-космонавт-инженер». Кандидат технических наук (1977).

В 1959 году Терешкова пришла в парашютный спорт. Она занималась в Ярославском аэроклубе и совершила 163 прыжка. В феврале 1962 года именинница была зачислена в космонавты-слушатели. С марта по ноябрь 1962 года она проходила общекосмическую подготовку и после сдачи государственных экзаменов её взяли в отряд космонавтов. В программу женского полёта на корабле «Восток-6» она была назначена основным кандидатом в группе с Ириной Соловьевой, Валентиной Пономаревой и Жанной Еркиной.

В космос Терешкова отправилась 16 июня 1963 года, а на Землю вернулась 19 июня. Она была назначена командиром «Восток-6» в программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Позывной Терешковой — «Чайка». На орбите первая женщина-космонавт провела двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли. Космонавт долгое время занимала государственные должности и занималась общественной работой. С 2012 года назначена заместителем главы комитета Госдумы по международным делам.

Ранее стало известно, что немецкий астронавт Маттиас Маурер может стать первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в российском скафандре, сообщал NEWS.ru.