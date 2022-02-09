Путин поздравил сотрудников гражданской авиации с рабочим праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников сферы гражданской авиации с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Глава государства особо выделил чёткую и слаженную работу сотрудников отрасли по возвращению граждан на родину в разгар пандемии коронавируса.

И конечно, с глубоким удовлетворением отмечу чёткую, профессиональную работу, которую вы провели в разгар пандемии, оперативно возвратив на Родину большое количество наших граждан из закрывающихся на карантин стран, — сказал Путин.

Он выразил убеждение, что работники гражданской авиации России сберегут и приумножат заложенные предшественниками традиции, а также внесут «достойный вклад в решение стоящих перед авиатранспортным комплексом задач». Путин подчеркнул особую роль гражданской авиации в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы России, а также в укреплении межрегиональных и международных связей. Президент пожелал авиаторам успехов и всего самого доброго.

День работника гражданской авиации в России приурочен к годовщине создания гражданского воздушного флота страны. 9 февраля 1923 года Совет труда и обороны РСФСР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Всесоюзное объединение гражданского воздушного флота».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета России с 11-летней годовщиной со дня образования ведомства.