https://static.news.ru/photo/d926daf8-598c-11ea-81a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций. Действующих военнослужащих ССО и ветеранов с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин.

Поздравление главы государства приводит пресс-служба Кремля. Путин поблагодарил военнослужащих за надёжность и твёрдость, проявленные при защите интересов России и безопасности граждан. Отдельную признательность президент выразил ветеранам спецподразделений — «тем, кто стоял у истоков славных традиций легендарного спецназа».

Путин также отметил, что на примере спецназовцев «выросли целые поколения настоящих бойцов», которые храбро сражались в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.

Начало формированию Сил специальных операций Вооружённых сил РФ в их современном виде было положено в 2009 году в ходе армейской реформы. Официально ССО отсчитывают свою историю с 2013 года. Структура представляет собой специально обученную и хорошо экипированную армейскую группировку, предназначенную для выполнения особо важных задач по защите государственных интересов как внутри страны, так и за рубежом.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Минобороны РФ ко Дню ССО выпустило видео операции армейского спецназа против боевиков в Сирии.

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