Путин поздравил россиянок с наступающим Женским днём

Российский лидер Владимир Путин обратился к российским женщинам с поздравлениями с наступающим 8 Марта.
Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником, — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Таким образом президент завершил встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Ранее специалисты сайта бесплатных объявлений проанализировали предложения и услуги, пользующиеся наибольшим спросом в преддверии 8 Марта. Оказалось, что чаще всего в предпраздничные дни заказывают произведения художников, гравировщиков, а также обучающие курсы и мастер-классы, писал NEWS.ru.
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