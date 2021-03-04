Путин поздравил россиянок с наступающим Женским днём

https://static.news.ru/photo/01da7818-7cf2-11eb-937e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин обратился к российским женщинам с поздравлениями с наступающим 8 Марта.

Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником, — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Таким образом президент завершил встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Ранее специалисты сайта бесплатных объявлений проанализировали предложения и услуги, пользующиеся наибольшим спросом в преддверии 8 Марта. Оказалось, что чаще всего в предпраздничные дни заказывают произведения художников, гравировщиков, а также обучающие курсы и мастер-классы, писал NEWS.ru.