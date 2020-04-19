Путин поздравил россиян с праздником Пасхи

https://static.news.ru/photo/f4c7f1a6-81bf-11ea-8a09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой.

Глава государства отметил вклад, который вносят христианские организации в приумножение исторического и культурного достояния, воспитание подрастающего поколения и укрепление института семьи.

Особо отмечу большую и в высшей степени востребованную социальную, благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, их поддержку добровольцев, волонтёров, всех неравнодушных людей, которые в нынешнее непростое время искренне стремятся помогать ближним. В этот светлый, праздничный день от души желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего, — говорится в обращении президента.

Как писал NEWS.ru ранее, главное пасхальное богослужение православной церкви началось в столице ночью на 19 апреля. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране служба проходит без прихожан. Помимо патриарха Кирилла, на богослужении присутствует узкий круг московских клириков.