Путин поздравил россиян с Днём космонавтики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём космонавтики. Он выразил уверенность, что Россия добьётся всех поставленных целей, передаёт РИА Новости. Конкретные цели, тем не менее, президент не назвал.

Это гордость за свершения и вера в будущее, уверен, мы добьемся всех поставленных целей, — сказал он.

Он также поздравил россиян с 60-летием первого полёта человека в космос — Юрия Гагарина. Путин отметил, что именно тогда началась «эра освоения космического пространства».

Мы всегда будем гордиться тем, что именно наша страна проложила дорогу во Вселенную, — заявил он.

Ранее Путин рассказал, что Россия возобновит лунную программу. По его словам, Россия будет настойчиво осуществлять планы в космической сфере, несмотря на давление извне.