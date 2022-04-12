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Путин поздравил россиян с Днём космонавтики

11:31, 12 апреля 2022
Путин поздравил россиян с Днём космонавтики Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём космонавтики. Он выразил уверенность, что Россия добьётся всех поставленных целей, передаёт РИА Новости. Конкретные цели, тем не менее, президент не назвал.

Это гордость за свершения и вера в будущее, уверен, мы добьемся всех поставленных целей, сказал он.

Он также поздравил россиян с 60-летием первого полёта человека в космос — Юрия Гагарина. Путин отметил, что именно тогда началась «эра освоения космического пространства».

Мы всегда будем гордиться тем, что именно наша страна проложила дорогу во Вселенную, — заявил он.

Ранее Путин рассказал, что Россия возобновит лунную программу. По его словам, Россия будет настойчиво осуществлять планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

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