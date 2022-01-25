Путин поздравил российских студентов и преподавателей с Татьяниным днём

Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов и преподавателей с праздником студенчества, который отмечается 25 января. Его слова приводит РИА Новости. Президент отметил, что память о студенческом братстве остаётся с людьми на всю жизнь.

Сегодня по давней традиции в России отмечается Татьянин день, день российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу молодёжь, студентов, ординаторов, аспирантов, а также и школьников, которые пока только готовятся к поступлению в вуз, — заявил президент.

25 января в России празднуют День студента (Татьянин день). В эту дату православные чтят память святой мученицы Татианы Римской. Именно её в 1791 году объявили покровительницей студенчества. Официально этот праздник в нашей стране был признан в 2005 году. С тех пор 25 января проходят различные гулянья в честь российских студентов.

В Татьянин день принято не только веселиться и отдыхать от учёбы, но и проводить определённые ритуалы. Например, одной из популярных примет является проговаривание фразы «халява приди». Также 25 января строго запрещено что-то учить: считается, что соблюдение этих правил должно помочь в учёбе. Как заявила психолог Елена Новосёлова, благодаря этому празднику студенты чувствуют себя частью сообщества людей будущего, а также могут расслабиться и искренне порадоваться своим успехам.