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Путин поздравил российских студентов и преподавателей с Татьяниным днём

13:20, 25 января 2022
Путин поздравил российских студентов и преподавателей с Татьяниным днём Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов и преподавателей с праздником студенчества, который отмечается 25 января. Его слова приводит РИА Новости. Президент отметил, что память о студенческом братстве остаётся с людьми на всю жизнь.

Сегодня по давней традиции в России отмечается Татьянин день, день российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу молодёжь, студентов, ординаторов, аспирантов, а также и школьников, которые пока только готовятся к поступлению в вуз,заявил президент.

25 января в России празднуют День студента (Татьянин день). В эту дату православные чтят память святой мученицы Татианы Римской. Именно её в 1791 году объявили покровительницей студенчества. Официально этот праздник в нашей стране был признан в 2005 году. С тех пор 25 января проходят различные гулянья в честь российских студентов.

В Татьянин день принято не только веселиться и отдыхать от учёбы, но и проводить определённые ритуалы. Например, одной из популярных примет является проговаривание фразы «халява приди». Также 25 января строго запрещено что-то учить: считается, что соблюдение этих правил должно помочь в учёбе. Как заявила психолог Елена Новосёлова, благодаря этому празднику студенты чувствуют себя частью сообщества людей будущего, а также могут расслабиться и искренне порадоваться своим успехам.

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