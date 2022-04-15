Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
13:22, 15 апреля 2022
Президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с иудейским праздником Песах, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер пожелал евреям успехов, здоровья и процветания. Он отметил созидательный вклад российских евреев в развитие России, укрепление её духовно-нравственных основ и совершенствование межнационального диалога.
Пусть праздник принесёт в ваши дома счастье, взаимопонимание, достаток, — указывается в поздравительной телеграмме.
Президент России также указал, что еврейская община России активно участвует в делах просвещения и благотворительности, а также решении текущих социальных проблем.
Песах — один из главных иудейских праздников, посвящённый памяти исхода евреев из Египта, который считается началом истории еврейского народа. В переводе с иврита название праздника означает «миновал». В этом году он начался 15 апреля и продолжится до 23 апреля.
В первый день Песаха в синагогах проводят торжественное богослужение. А вечером семьи собираются за трапезой дома, где читают историю исхода евреев из Египта. Эта трапеза называется седер («порядок» на иврите) и является важнейшей частью праздника.