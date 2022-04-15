Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с иудейским праздником Песах, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер пожелал евреям успехов, здоровья и процветания. Он отметил созидательный вклад российских евреев в развитие России, укрепление её духовно-нравственных основ и совершенствование межнационального диалога.

Пусть праздник принесёт в ваши дома счастье, взаимопонимание, достаток, — указывается в поздравительной телеграмме.

Президент России также указал, что еврейская община России активно участвует в делах просвещения и благотворительности, а также решении текущих социальных проблем.

Песах — один из главных иудейских праздников, посвящённый памяти исхода евреев из Египта, который считается началом истории еврейского народа. В переводе с иврита название праздника означает «миновал». В этом году он начался 15 апреля и продолжится до 23 апреля.

В первый день Песаха в синагогах проводят торжественное богослужение. А вечером семьи собираются за трапезой дома, где читают историю исхода евреев из Египта. Эта трапеза называется седер («порядок» на иврите) и является важнейшей частью праздника.