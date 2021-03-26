«Славный боевой путь»: Путин тепло поздравил Росгвардию с пятилетием

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Глава РФ Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником, который отмечается 27 марта. Лидер отметил, что созданная ровно пять лет назад структура превратилась в самостоятельное и значимое ведомство, эффективно участвующее в решении задач государственной важности — борьбе с террористами, контроле за гражданском обороте оружия, охране безопасности граждан во время массовых мероприятий.

Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, чёткое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своём посту, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Политик отметил, что росгвардейцы «достойно выполняют гуманитарную миссию» — реализуют профилактические режимы, введённые в субъектах РФ из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Президент также пожелал ветеранам, нынешним сотрудникам Росгвардии и их семьям здоровья, счастья и успехов. По мнению Путина, представители ведомства «продолжают этот славный боевой путь — путь стойкости и мужества, честного, преданного служения Родине».

Накануне лидер поздравил жителей Чечни с Днём Конституции республики. Документ приняли 23 марта 2003 года. Он добавил, что, учитывая положения и принципы Конституции Чечни, патриотическое наследие её первого президента — Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — жители региона и далее будут усердно работать, добиваться разных высот на благо Чечни и всей страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдове первого президента России Наине Ельциной 14 марта исполнилось 89 лет. К поздравлениям с днём рождения присоединился глава государства Владимир Путин. Президент направил первой леди РФ Наине Иосифовне телеграмму, в которой подчеркнул её заслуги в благотворительной и общественной деятельности, а также в активном участии в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина.