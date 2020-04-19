Путин записал поздравление с куличом к Пасхе

https://static.news.ru/photo/71497e9e-820f-11ea-b0c7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился к православным христианам и гражданам страны. Он поздравил их с праздником Пасхи.

Российский лидер записал видеообращение на фоне камина. На записи политик сидит в кресле, а рядом с ним расположен столик с куличом, чаем и яйцами.

От души поздравляю с великим праздником святой Пасхи. Мы достойно пройдем через посланные нам испытания, — сказал Путин.

Президент назвал праздник символом очищения и возрождения. Он также напомнил, что Воскресение Христово – это символ торжества жизни.

Как писал NEWS.ru, главное пасхальное богослужение православной церкви началось в столице ночью на 19 апреля.