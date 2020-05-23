Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

https://static.news.ru/photo/079bac44-9d88-11ea-9053-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил верующих мусульман с праздником Ураза-байрам. По мнению российского лидера, мусульманская община РФ вносит неоценимый вклад в межнациональный мир.

Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Путин, в условиях пандемии коронавируса этот праздник приобретает особый духовный смысл. В сложный для страны период гуманитарная и благотворительная миссия всех мусульман России в высшей степени востребована, считает президент.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Он отметил, что жители республики достойно выдержали испытания, связанные с коронавирусом. По его словам, Бог наделил верующих благом совершения добрых дел и помощи нуждающимся в месяц Рамадан.

Политик сопроводил пост видеозаписью из Грозного. За кадром слышен голос, однако самого Кадырова на видео нет.