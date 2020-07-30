https://static.news.ru/photo/06ad8138-d30a-11ea-9d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он отметил вклад приверженцев ислама в сохранение культурного многообразия страны.

По его словам, верующие люди 31 июля начали отмечать один из самых значимых дней в году, который олицетворяет верность «высоким идеалам благочестия, справедливости и милосердия», а также является символом любви к близким людям, передаёт пресс-служба Кремля. По мнению президента, всё перечисленное лежит в основе священного Корана.

Отмечу, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе, — заявил Путин.

31 июля мусульмане с раннего утра начали отмечать Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Он приходится на десятый день священного «месяца совершения хаджа». По предварительным оценкам, в Москве участие в нём примут свыше 300 тысяч верующих.

Совершив полное омовение и надев лучшую одежду, мусульмане направляются в мечеть к утренней молитве. После её завершения верующие возвращаются домой. Затем мусульмане вновь идут в мечеть или на специально отведённую площадку, где мулла или имам-хатыб произносит проповедь.

Ранее власти Москвы рекомендовали праздновать Курбан-байрам дома из-за угрозы заражения COVID-19. Праздничные молитвы в нескольких мечетях отменены, в других проходят с минимальным числом служащих. Так, праздничный намаз совершают с минимальным числом людей в Московской соборной мечети. Молитва проводится с участием только имамов и муэдзинов, а также сотрудников мечети.

Пятничная молитва в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы проходит при соблюдении требований Роспотребнадзора. Самые яркие кадры с мест торжеств — в галерее NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что боевики террористического движения «Талибан» (группировка запрещена в России) пообещали прекратить огонь на три дня ради одного из главных праздников мусульман Ид аль-Адха — Курбан-байрама, который отмечают в 2020 году с 31 июля по 3 августа.