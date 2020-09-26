Путин поздравил Максакову с юбилеем

https://static.news.ru/photo/b1535688-ffe4-11ea-895e-fa163e074e61_660.jpg Людмила Максакова Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову. Соответствующая телеграмма представлена на сайте Кремля.

Вы посвятили свою жизнь актёрской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант, — отметил глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что зрители любят работы Максаковой в кинематографе.

В субботу, 26 сентября, Людмила Максакова отмечает своё 80-летие. На счету актрисы более 50 ролей в театре, а её фильмография включает более 40 работ.

Ранее NEWS.ru писал, что 65 лет исполнилось российскому актёру Александру Баширову. За его плечами более сотни работ в кино, где зачастую ему доставались эпизодические или короткие роли людей с вызывающим поведением. Однако благодаря своей харизме даже такие роли Александр делал запоминающимися.