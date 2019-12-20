Президент России Владимир Путин поздравил с Днём энергетика работников и ветеранов энергетического комплекса России. Лидер страны высоко оценил их профессионализм и вклад в отечественный электроэнергетический комплекс.
Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу, — говорится в тексте поздравительной телеграммы.
Путин также отметил основные задачи, стоящие перед энергетиками страны. По его словам, главные из них: качественное обновление электроэнергетики на перспективной технологической базе, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, внедрение передовых, «зелёных» инноваций и обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей.
Текст телеграммы
Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень народного доверия Путину составил 71,2%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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