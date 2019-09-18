https://static.news.ru/photo/1bc0dfea-dab6-11e9-a41d-fa163e074e61_660.jpg Дина Аверина Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил гимнасток Дину Аверину и Екатерину Селезнёву с золотыми медалями на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Слагаемые вашего успеха — высочайший уровень подготовки, твёрдость характера, уверенность в собственных силах и, конечно, поддержка наставников, родных и близких, всех российских любителей художественной гимнастики, которые искренне переживали и болели за вас на пути к золоту, — говорится в поздравительной телеграмме, адресованной Авериной.

Путин также отметил «мастерство и красоту исполнения», которые продемонстрировала Селезнёва и выразил надежду на то, что спортсменка продолжит представлять страну на международных турнирах и радовать своих болельщиков и наставников новыми победами.

Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Екатерина Селезнёва стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем впервые в карьере.

Как ранее писал News.ru, россиянка Екатерина Селезнёва завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2019 по художественной гимнастике, который проходит в Баку, в упражнениях с обручем. Дина Аверина стала третьей.