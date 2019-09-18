Президент РФ Владимир Путин поздравил гимнасток Дину Аверину и Екатерину Селезнёву с золотыми медалями на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Слагаемые вашего успеха — высочайший уровень подготовки, твёрдость характера, уверенность в собственных силах и, конечно, поддержка наставников, родных и близких, всех российских любителей художественной гимнастики, которые искренне переживали и болели за вас на пути к золоту, — говорится в поздравительной телеграмме, адресованной Авериной.
Путин также отметил «мастерство и красоту исполнения», которые продемонстрировала Селезнёва и выразил надежду на то, что спортсменка продолжит представлять страну на международных турнирах и радовать своих болельщиков и наставников новыми победами.
Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Екатерина Селезнёва стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем впервые в карьере.
Как ранее писал News.ru, россиянка Екатерина Селезнёва завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2019 по художественной гимнастике, который проходит в Баку, в упражнениях с обручем. Дина Аверина стала третьей.