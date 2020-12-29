Путин повысил возраст молодёжи до 35 лет включительно

https://static.news.ru/photo/3ec8be40-4a72-11eb-a350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о молодёной политике. Согласно документу, в частности, возраст молодёди повышается до 35 лет включительно.

Молодёжь, молодые граждане — социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), имеющих гражданство Российской Федерации, — говорится в тексте закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ определяет на федеральном уровне не только понятие «молодёжь», но также понятия «молодая семья», «молодёжные общественные объединения», «молодёжная политика» и другие. Также появляется понятие «специалист по работе с молодёжью».

Основным направлением реализации молодёжной политики будет воспитание патриотизма и гражданственности, а также преемственности традиций. Важен этот закон и с точки зрения поддержки молодых семей. Кроме того, особое внимание будет уделяться поддержке социально значимых инициатив и молодёжного предпринимательства. Молодым людям будут оказывать содействие в трудоустройстве. Также речь идёт об образовании молодёжи, об организации досуга, отдыха, оздоровления и занятий спортом. Поддержку получат молодые учёные.

После принятия закона число молодых граждан в России вырастет почти на 13 млн человек. И они смогут воспользоваться мерами социальной поддержки, к которым относится, в частности, жилищная программа для молодых семей.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин подписал закон о вызове любых экстренных служб по телефону 112. Сейчас данная система действует в 56 субъектах страны. Теперь её распространят на всю РФ.