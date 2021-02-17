Путин повысил предельный возраст службы для сотрудников тюрем

https://static.news.ru/photo/d68818c8-711b-11eb-816c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников ФСИН. Информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Предельный срок службы будет увеличен на пять лет. Так, генерал внутренней службы, генерал-полковник внутренней службы, генерал-лейтенант внутренней службы и генерал-майор внутренней службы смогут работать в структуре ФСИН до 65 лет, сейчас — 60 лет, полковники внутренней службы — до 60 лет (сейчас 55), а майор или подполковник внутренней службы — до 55 лет.

Офицер сможет оставаться на службе в течение пяти лет после достижения предельного возраста. Это будет возможно при соответствии требованиям его состояния здоровья и результатов аттестации.

Сотрудники ФСИН смогут уволиться со службы по достижении предельного возраста по основаниям, действующим до дня вступления новых поправок, до 1 января 2025 года.

Законопроект об увеличении предельного возраста пребывания на службе офицеров ФСИН был внесён правительством в Госдуму в ноябре. Необходимость повышения возраста объяснялась уходом со службы ценных кадров. Поправки позволят сохранить на службе высококвалифицированных профессионалов. К середине 2020 года дефицит кадров ФСИН составлял 24,1 тысячи человек (10,7%).

Всего в России зарегистрировано 247 тысяч сотрудников системы исполнения наказаний. Об этом говорится в отчёте Совета Европы о состоянии тюремной системы стран-членов за 2020 год. На сайте ФСИН указана численность штата в 296 тысяч человек, что составляет максимальное число в Европе.

Как писал NEWS.ru, ФСИН сможет блокировать номера мобильной связи. Эта инициатива направлена на защиту россиян от звонков мошенников, которые нередко осуществляют свою противоправную деятельность из исправительных учреждений. Закон был принят депутатами Госдумы в окончательном чтении 17 февраля.