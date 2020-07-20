Путин повысил пенсии ещё одной категории россиян

https://static.news.ru/photo/0a5b7556-ca95-11ea-ac85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий родным погибших военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Потерявшие кормильца граждане будут получать пособия в увеличенном размере. Согласно документу, доплаты будут начисляться членам семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и ряда других категорий. Все они перечислены в статье 45 закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих». Прибавка также полагается родственникам тех умерших, кто был уволен с военной или приравненной к ней службы.

Как отмечает ТАСС, закон нацелен на снятие напряжённости среди родных погибших военных.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2023 году в России средняя пенсия составит 19 283 рубля. Это следует из проекта бюджета Пенсионного фонда. Увеличение размера пенсионных выплат должно произойти благодаря индексации.