https://static.news.ru/photo/97462732-377d-11ea-b066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию раскритиковал темпы роста обеспечения детей яслями.

По его словам, правительство выделило средства из федерального бюджета на помощь регионам в создании до 2021 года 250 тысяч новых мест, однако за прошедшие два года вместо планируемых 90 тысяч обеспечено 78 тысяч. При этом реально из них могут быть предоставлены только 37,5 тысячи малышам из-за отсутствия у яслей образовательных лицензий.

Такие ясли не готовы принять детей. Уважаемые главы субъектов Федерации, коллеги, нельзя так работать. Вы чего? — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что главам субъектов регионов необходимо наверстать темпы в этом вопросе, несмотря на то что «это уже очень сложно».

Ранее NEWS.ru писал, что глава государства поручил российским властям обеспечить бесплатное горячее питание во всех начальных школах с 1 сентября 2020 года.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.