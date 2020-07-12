Путин потребовал улучшить условия труда россиян

https://static.news.ru/photo/ca9b82d8-c4dd-11ea-a138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особое внимание на региональном уровне следует уделить созданию комфортной атмосферы для работающих россиян. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Свою позицию он высказал в ходе онлайн-совещания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

При этом, отметил глава государства, задача в равной степени относится к чиновникам в крупных городах и в небольших провинциальных поселениях.

Предметом особого внимания, прежде всего коллег в регионах, должно быть улучшение условий труда в городах и населённых пунктах, в сельских территориях нашей страны, — цитирует Путина РИА Новости.

В апреле 2020 года число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости), на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий.

Вместе с тем уже в июле специалисты рекрутинговых компаний сообщили о стабилизации ситуации на рынке труда. Они пояснили, что количество вакансий постепенно растёт, увеличивается и количество резюме.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заверил, что реализации концепции лучшего будущего труда в России придаётся особое значение. Как писал NEWS.ru, её внедряют на основе декларации Международной организации труда, которая была принята в 2019 году.