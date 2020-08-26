Путин потребовал убрать все препоны в выплатах медикам

https://static.news.ru/photo/e125f6dc-e7ab-11ea-9b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система страховых выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусом, оказалась слишком забюрокраченной. Все препоны необходимо убрать. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства отметил, что в ряде регионов зафиксированы нарушения, связанные с выплатами медикам. По его словам, с этими случаями необходимо разобраться, а также «обобщить и принять либо на федеральном уровне соответствующее решение, либо дать соответствующие рекомендации в регионах».

Надо эту излишнюю бюрократию прекратить, — цитирует президента РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, попросила продлить стимулирующие президентские выплаты медикам на сентябрь.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге 80% заражённых коронавирусом медиков остались без страховых выплат. Из более чем семи тысяч сотрудников компенсации получили менее 1600. Более того, остаются не расследованными все случаи смерти медиков во время пандемии. В «списке памяти» числятся более 60 петербургских сотрудников больниц и скорой помощи, предположительно, скончавшихся от коронавируса. Расследование случаев заражения завершено только в отношении двоих.