Путин потребовал решить вопросы связи с поликлиниками

https://static.news.ru/photo/33c14f36-299c-11eb-8adb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками, чтобы граждане могли спокойно дозвониться до лечебных учреждений. Он также сравнил удалённую работу врачей, заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), с подвигами времён Великой Отечественной войны.

Политик отметил, что такси в условиях пандемии могли бы возить медиков по «устойчивому и понятному тарифу». Своими соображениями он поделился на совещании с членами правительства. Разговор посвятили мерам, которые принимаются при борьбе с пандемией. Так глава государства отреагировал на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко, который отметил, что хорошей практикой быстрой доставки врачей к пациентам во время эпидемии является привлечение автомобилей такси, пишет РИА Новости.

По словам Мурашко, для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией задействовано почти 510 тысяч медицинских работников. Из них 10% — это студенты-медики, которые привлечены для оказания медицинской помощи, и волонтёры. Глава Минздрава отметил, что «сегодня медицинская служба работает в серьёзном напряжении».

Ранее NEWS.ru писал, что в российских регионах не хватает машин скорой помощи. Наихудшая ситуация складывается в восьми субъектах Федерации, рассказал Путину в ходе совещания Мурашко.