Путин потребовал регулировать число детей мигрантов в школах

https://static.news.ru/photo/2ac2f140-58d9-11e9-897f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин обратился к Минпросвещения с указанием о выработке новых мер по адаптации детей мигрантов в школах, включая регуляцию доли таких учеников в каждом классе.

На совещании совета по межнациональным отношениям президент отметил, что в России необходимо не допустить ситуации, характерной для некоторых школ в Европе и США, когда учебное заведения из-за высокой доли обучающихся мигрантов превращаются в этнические анклавы.

Профсоюз «Альянс учителей» подтвердил в беседе с «Коммерсантом», что в некоторых российских городах уже существуют школы, которые «в значительной степени наполняются детьми мигрантов, как правило, слабо владеющими русским языком». Эти ученики обычно имеют «неблагополучное социальное окружение» и слабо подготовлены к школе при поступлении в первый класс.

Новая программа, которую представит Минпросвещения, нацелена на выявление уровня знания русского языка, а также заранее обозначит возможные проблемы при освоении общеобразовательной программы.

Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что в России уже есть курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, которые научат учителей «тонкостям работы с такими детьми».

Обязательным условием для работы в России станет регистрация иностранных рабочих и их потенциальных работодателей в электронных реестрах, сообщили в пресс-центре МВД. На данный момент ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, писал NEWS.ru.