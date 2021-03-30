Путин потребовал регулировать число детей мигрантов в школах

Президент России Владимир Путин обратился к Минпросвещения с указанием о выработке новых мер по адаптации детей мигрантов в школах, включая регуляцию доли таких учеников в каждом классе.
На совещании совета по межнациональным отношениям президент отметил, что в России необходимо не допустить ситуации, характерной для некоторых школ в Европе и США, когда учебное заведения из-за высокой доли обучающихся мигрантов превращаются в этнические анклавы.
Профсоюз «Альянс учителей»
Новая программа, которую представит Минпросвещения, нацелена на выявление уровня знания русского языка, а также заранее обозначит возможные проблемы при освоении общеобразовательной программы.
Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что в России уже есть курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, которые научат учителей «тонкостям работы с такими детьми».
Обязательным условием для работы в России станет регистрация иностранных рабочих и их потенциальных работодателей в электронных реестрах, сообщили в пресс-центре МВД. На данный момент ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, писал NEWS.ru.