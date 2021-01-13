Путин поручил изучить рост заболеваемости COVID-19 во время праздников

https://static.news.ru/photo/c32cc296-559c-11eb-ae61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава РФ Владимир Путин поручил проанализировать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в мире в период новогодних праздников. По его мнению, либо ограничения не соблюдались, либо на эпидситуацию повлияли новые штаммы.

Нам нужно точно понять. Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши учёные над этим работают. Нам нужно понять, как российская вакцина будет действовать в условиях множественности штаммов, — отметил Путин.

Он также призвал перейти к массовой вакцинации всего населения РФ против COVID-19 с 18 января 2021 года. В связи с этим президент приказал подготовить соответствующую инфраструктуру.

Он отметил, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире. При этом необходимо выяснить, как препарат будет работать в условии появления новых штаммов заболевания. В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

С начала года в России выявлено около 285 тысяч больных коронавирусом. Это на 15% меньше, чем за последние 12 дней 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Также снизился и суточный показатель заболеваемости коронавирусом в стране — с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения.

Ранее в ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России. Как сообщила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович, количество заражённых коронавирусом в России снижается, однако мировые показатели остаются высокими. По её словам, в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 млн случаев заболевания и более 85 тысяч случаев смерти.

Вуйнович также предупредила, что прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане должны продолжать носить маски и соблюдать другие меры предосторожности. По её словам, прививка учит организм бороться с вирусом, но при этом нет 100-процентной гарантии того, что человек не заболеет.