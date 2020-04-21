Путин потребовал принимать грамотные решения в регионах

https://static.news.ru/photo/97aa5fe8-83b5-11ea-b1b8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

На всех уровнях власти необходимо принимать продуманные решения, направленные на стабилизацию экономики и социальной сферы. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении главам и депутатам муниципальных образований, а также работникам органов местного самоуправления по случаю Дня местного самоуправления.

Глава государства отметил, что граждане ждут грамотных действий, которые обеспечат достойное качество жизни.

В тексте поздравления сказано, что институт местного самоуправления в России имеет богатую историю и замечательные традиции. На местах «сумели вовлечь в решение местных проблем представителей самых разных сословий и возрастов».

Однако от эффективной работы в регионах «во многом зависят позитивные изменения в обустройстве наших городов и сёл, в совершенствовании социальной инфраструктуры, ЖКХ», напомнил Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что еженедельные обращения Путина к народу становятся устойчивой традицией. Рост его рейтинга свидетельствует о популярности такого формата. Однако, по мнению экспертов, после окончания эпидемии COVID-19 потребность в соответствующих выступлениях отпадёт.