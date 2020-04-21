Путин потребовал принимать грамотные решения в регионах

На всех уровнях власти необходимо принимать продуманные решения, направленные на стабилизацию экономики и социальной сферы. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении главам и депутатам муниципальных образований, а также работникам органов местного самоуправления по случаю Дня местного самоуправления.
Глава государства отметил, что граждане ждут грамотных действий, которые обеспечат достойное качество жизни.
В тексте поздравления сказано, что институт местного самоуправления в России имеет богатую историю и замечательные традиции. На местах «сумели вовлечь в решение местных проблем представителей самых разных сословий и возрастов».
Однако от эффективной работы в регионах «во многом зависят позитивные изменения в обустройстве наших городов и сёл, в совершенствовании социальной инфраструктуры, ЖКХ», напомнил Путин.
Ранее NEWS.ru писал, что еженедельные обращения Путина к народу становятся устойчивой традицией. Рост его рейтинга свидетельствует о популярности такого формата. Однако, по мнению экспертов, после окончания эпидемии COVID-19 потребность в соответствующих выступлениях отпадёт.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен