Путин потребовал прекратить манипуляции льготами детей-сирот в России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человек заявил, что необходимо обеспечить права детей-сирот и исключить любые манипуляции и пользование их льготами. Президент также коснулся темы освобождения заключённых по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин согласился с тем, что необходимо пересмотреть список смертельных заболеваний, которые могут послужить поводом для освобождения из мест лишения свободы.

Нужно посмотреть на этот перечень заболеваний для возможного освобождения из мест лишения свободы. Согласен с вами. Надо внимательно посмотреть, — заявил Путин.

Президент также обратил внимание на заявления членов СПЧ о том, что заключённые обращаются в ведомство после того, как их осудили из-за показаний лиц, отбывающих наказание, которые были даны под угрозой пыток или под пытками. Путин отметил, что к показаниям этих лиц нужно обращать особое внимание и проводить тщательную проверку.

Ранее президент России заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид, обращаясь к исполнительному директору МИА «Россия сегодня» Кириллу Вышинскому.​​​​​ Журналист на встрече с главой государства попросил внести в российское законодательство понятия «геноцид» и «призывы к геноциду».