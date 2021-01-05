Путин потребовал обеспечить горячим питанием учеников малокомплектных школ

https://static.news.ru/photo/a1ae8dc4-4f6c-11eb-872b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин потребовал от глав субъектов обеспечить бесплатным горячим питанием учеников малокомплектных школ.

Нужно это делать повсеместно, вне зависимости от того, является ли школа полнокомплектной или малокомплектной. Прошу уделить этому необходимое внимание, — цитирует ТАСС российского президента.

Путин добавил, что варианты решения этой проблемы «лежат на поверхности». В случае невозможности поставить соответствующее оборудование в малокомплектные школы необходимо, по словам президента, привлечь другие структуры, предложить иные формы поддержки семей, дети которых обучаются в таких учебных заведениях.

Закон о горячем питании Госдума приняла 18 февраля 2020 года. Совет Федерации одобрил его 26 февраля. Путин подписал документ 1 марта. Российский лидер также поручил Роспотребнадзору взять на постоянный контроль вопрос качества продуктов.

Как сообщал NEWS.ru, в начале декабря 2020 года горячим питанием были обеспечены ученики младших классов только 38 тысяч российских школ.