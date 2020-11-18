Путин потребовал не перекладывать на россиян вину за нехватку лекарств

https://static.news.ru/photo/66d8fa98-299e-11eb-aa35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил не перекладывать на россиян вину за дефицит лекарственных препаратов.

Оценивая ситуацию с резким ростом спроса на лекарства, российский лидер отметил: «Вчера ещё никому ничего не нужно было, а сегодня уже ничего нет».

Мы все с вами знаем, что это возможно, и здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать, — подчеркнул он, отвечая на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о повышенном спросе на лекарства.

По словам главы государства, он понимает, что это непростая работа, однако необходимо всегда быть готовыми к ней.

Поэтому очень рассчитываю на то, что вы сказали о возможности увеличения производств, — добавил Путин.

В ответ Мантуров заверил, что поручение будет исполнено.

Президент также затронул вопрос о транспорте для врачей, задав вопрос о возможностях производителей нарастить производство в необходимом объёме как можно быстрее. Глава Минпромторга сообщил, что до конца года возможно оперативно поставить около двух тысяч легковых автомобилей.

Плюс к этому около 140 автомобилей скорой помощи, если такое решение будет дополнительно принято. И в январе, с закладкой сегодня, мы сможем дополнительно ещё отгрузить 3,5 тысячи автомобилей, именно легковых, — уточнил он.

Путин поручил проработать данный вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой, отметив, что в первую очередь надо поставить автомобили в те регионы, где ситуация с коронавирусом особенно сложная.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер сообщил, что уровень смертности от коронавируса растёт в России и это является самым тревожным фактором.

За последние сутки в России зафиксировано 20,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших приближается к 2 млн. Также зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания за прошедшие 24 часа стали 456 человек. Число вылечившихся от COVID-19 в России достигло 1 501 083 — за минувшие сутки выздоровели 25 179 пациентов.