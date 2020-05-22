Путин потребовал нарастить объёмы тестирования на COVID-19

https://static.news.ru/photo/2b3697a2-9c27-11ea-99d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин потребовал увеличить объёмы тестирования на коронавирус. По его словам, эта работа, наряду с неукоснительным соблюдением санитарных норм, имеет ключевое значение в борьбе с пандемией.

Проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки. Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу, — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин подчеркнул, что скрытая опасность состоит в том, что инфекция не будет выявлена вовремя.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России проведено более 8 млн тестов на COVID-19. Выявлено в общей сложности 326,4 тысячи случаев заражения. Жертвами инфекции стали более 3,2 тысячи человек, выздоровели более 99 тысяч пациентов. В Москве 149,6 тысячи заболевших, свыше 40,6 тысячи выздоровели, 1,7 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в России начнётся производство сверхточного теста на коронавирус, который позволяет выявить наличие инфекции на самых ранних стадиях. Его точность превышает 96%.