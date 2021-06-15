Мишустин признал провал программы развития Северного Кавказа

https://static.news.ru/photo/35d4a224-cdd3-11eb-a5dd-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Программа развития Северного Кавказа не дала ощутимых результатов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он признал её провал, пишет РИА Новости.

Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, считает премьер. Это касается и ВРП (валового регионального продукта) на душу населения, и инвестиций в основной капитал.

На Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах — почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе — 50 копеек, — цитирует его агентство.

По словам Мишустина, получается, что нынешние механизмы поддержки инвестпроектов себя не oправдали. Из-за такого провала власти оптимизировали институты развития, которые отвечают за кавказское направление.

Ранее сообщалось, что ущерб от коррупционных преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году составил около 2 млрд рублей. В прошлом году в регионе было выявлено более 2200 коррупционных преступлений, связанных с извлечением преступных доходов и личным обогащением в ущерб национальной экономике и интересам государства.