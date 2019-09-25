Президент Владимир Путин потребовал от министров выступления с докладами по каждой просьбе, поступившей от жителей пострадавшего от наводнения Тулуна в Иркутской области.
Он рассказал, что потерпевшие обращались лично к нему с различными ходатайствами. Всего политик получил 117 сообщений, передаёт
Я просто уже по опыту знаю: как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений, к их реализации, — подчеркнул он.
Глава государства отметил, что члены кабмина должны не только рассмотреть просьбы, но и «позитивно» их решить.
Ранее, как передавал News.ru, Путин раскритиковал Сбербанк за отказ пойти навстречу пострадавшим от паводка жителям Тулуна по вопросу реструктуризации долгов.