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Президент Владимир Путин потребовал от министров выступления с докладами по каждой просьбе, поступившей от жителей пострадавшего от наводнения Тулуна в Иркутской области.

Он рассказал, что потерпевшие обращались лично к нему с различными ходатайствами. Всего политик получил 117 сообщений, передаёт ТАСС .

Я просто уже по опыту знаю: как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений, к их реализации, — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что члены кабмина должны не только рассмотреть просьбы, но и «позитивно» их решить.

Ранее, как передавал News.ru, Путин раскритиковал Сбербанк за отказ пойти навстречу пострадавшим от паводка жителям Тулуна по вопросу реструктуризации долгов.