Путин поторопил авторов законопроекта по предотвращению разлива топлива

https://static.news.ru/photo/ee0cbb9a-b224-11ea-863b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Глава РФ Владимир Путин попросил поторопиться авторов проекта закона, направленного на предотвращение разливов нефтепродуктов. Он призвал Госдуму ускорить подготовку документа.

Политик добавил, что авария Норильском привела к тяжёлым последствиям для окружающей среды и компания «Норникель» обязана довести до конца устранение всех нарушений и компенсировать ущерб, пишет РИА Новости.

Очевидно, что последствия для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжёлые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время. И сотрудники компании «Норникель» обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба, — резюмировал президент.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Оно попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

После случившегося было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Разлив был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Ликвидацией последствий происшествия занимаются более 700 человек и примерно 300 единиц техники, а также авиация МЧС. На воде размещены боновые заграждения, которые способствуют локализации пятен топлива. Топливо собирают с поверхности рек, расположенных поблизости от озёр, притоков, и с прибрежного грунта.

Как передавал NEWS.ru, также 5 июня в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа был зафиксирован несанкционированный слив нефтепродуктов на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская». В результате слива более 7 кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га.