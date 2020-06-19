Путин поторопил авторов законопроекта по предотвращению разлива топлива

Глава РФ Владимир Путин попросил поторопиться авторов проекта закона, направленного на предотвращение разливов нефтепродуктов. Он призвал Госдуму ускорить подготовку документа.
Политик добавил, что авария Норильском привела к тяжёлым последствиям для окружающей среды и компания «Норникель» обязана довести до конца устранение всех нарушений и компенсировать ущерб,
Очевидно, что последствия для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжёлые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время. И сотрудники компании «Норникель» обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба, — резюмировал президент.
Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Оно попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.
После случившегося было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Разлив был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
Как передавал NEWS.ru, также 5 июня в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа был зафиксирован несанкционированный слив нефтепродуктов на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская». В результате слива более 7 кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га.
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