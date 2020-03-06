https://static.news.ru/photo/244c9c9c-5fc4-11ea-8d57-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Иваново отшутился в ответ на детскую фразу, что живёт в «большом доме» в Москве. Многодетная мать рассказала, как её всем селом собирали к главе государства, а дочка разрешила ей не присутствовать на утреннике в детском саду.

Мама, можешь не присутствовать, ты идёшь к Владимиру Владимировичу, он живёт в Москве, в большом доме, — цитирует её РИА Новости.

Путин в ответ на это пошутил, что в Ленинграде «большим домом» называли здание управления КГБ СССР, и называют до сих пор.

Как писал NEWS.ru, жительница Иваново во время публичной встречи президента России Владимира Путина с населением города сообщила, что любит его. После признания президенту она попросила Путина стать её мужем. Затем девушка через помощников главы государства передала свою фотографию. По их словам, Путин получил снимок девушки. О реакции российского лидера помощники рассказывать не стали.