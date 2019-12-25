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Эксперты из компании «Медиалогия» подсчитали количество упоминаний салата оливье. Выяснилось, что про него вспомнили свыше 600 тысяч раз.

Больше всего упоминаний было в «Одноклассниках» — 42% от всех. Чаще это были рецепты приготовления. Пользователи Facebook, к примеру, предпочитали салат с добавлением говядины, курицы и колбасы. А во «ВКонтакте»...