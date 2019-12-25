Президент России Владимир Путин провёл встречу с российскими бизнесменами. Она проходила в Александровском зале Кремля.
Мы с вами традиционно перед Новым годом собираемся. Вот в этот раз в таких красивых интерьерах, я бы сказал, таких царских по-настоящему, —
цитируетПутина РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что такая обстановка позволяет создавать благоприятную рабочую атмосферу и нацеливает на положительный результат.
Ранее NEWS.ru сообщал о желании президента Белоруссии Александра Лукашенко встретиться с Путиным за рюмкой водки.
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