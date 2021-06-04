Путин посетовал на игнорирующих ограничения россиян

https://static.news.ru/photo/293bd6fa-c544-11eb-b671-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин призвал россиян не игнорировать ограничения из-за COVID-19, поскольку эпидемия ещё не закончилась. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Трансляция выступления велась онлайн.

К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснётся, пренебрегают требованиями, которые призывают нас соблюдать врачи, — цитирует его агентство.

Путин добавил, что именно соблюдение ограничений позволяет проводить такие мероприятия, как форум, без особого риска распространения инфекции. Он также напомнил, что пандемия не закончилась и нужно проявлять осторожность.

Ранее сообщалось, что согласно опросу Левада-Центра (признан в РФ иностранным агентом), большинство россиян (55%) не боятся заразиться коронавирусом, 42% — боятся. По мнению лидера профсоюза врачей «Голос медицины» Анастасии Тарабриной, отсутствие страха говорит о том, что люди свыклись с пандемией.