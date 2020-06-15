Путин планирует посетить главный храм Минобороны

https://static.news.ru/photo/268c4cd0-aef9-11ea-86e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: hram.mil.ru

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить главный храм Вооружённых сил России в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент обязательно посетит этот храм. Посещение есть в его рабочих планах, — цитирует его «Интерфакс».

По словам Пескова, посещать церемонию открытия храма Путин не планировал, этого изначально не было в его планах.

Собор Воскресения Христова спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров. Таким образом, он является третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, 14 июня патриарх Кирилл провёл чин великого освящения собора Воскресения Христова в парке «Патриот» в Кубинке. Изначально церемония должна была пройти в День Победы 9 Мая, однако была перенесена из-за эпидемии коронавируса.

В церемонии принял участие глава синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов). Во время освящения в храме находились глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, ректор МГУ Виктор Садовничий и помощник президента РФ Владимир Мединский.