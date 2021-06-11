Путин посетит две выставки в Третьяковской галерее

https://static.news.ru/photo/1f74c016-cab5-11eb-beaf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в субботу, 12 июня, посетит в Третьяковской галерее выставки, посвящённые истории России, а также романтизму в искусстве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главе государства покажут экспозицию «История России глазами художников», посвящённую 800-летию со дня рождения Александра Невского. Её представит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Выставка, объединившая экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний, готовилась более полутора лет и посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII – начала XX века, — говорится в сообщении.

Кроме того, президент осмотрит выставку «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». В рамках выставки, впервые в отечественной и зарубежной музейной практике на одной площадке будут представлены шедевры эпохи романтизма из двух стран.

Ранее парк «Музеон» в Москве решил закрыть выставку «7» поискового отряда «Лиза Алерт», приуроченную к дню пропавших детей. Изначально парк хотел спрятать её только от несовершеннолетних, однако по итогу администрация огородила её ото всех.