Путин возложил цветы к могиле умершего в блокаду брата

Президент РФ Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда в день снятие блокады города 27 января, сообщается на официальном сайте Кремля. Президент также возложил цветы к могиле своего брата, который умер ребёнком в блокаду.

В день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города, — сообщает пресс-служба Президента.

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что во время блокады Ленинграда погибли больше людей, чем в США и Великобритании за весь период Второй мировой войны. По его мнению, сейчас Запад пытается переписать историю.

Он добавил, что подвиг жителей города является примером мужества, стойкости и любви к Родине. При этом, по словам спикера ГД, сейчас страны Запада пытаются переписать историю и «перечеркнуть подвиг народа».

Володин и представители думских фракций также 27 января возложили цветы к памятнику героям сопротивления в концлагерях и гетто на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Парламентарии приняли участие в церемонии зажжения свечей в зале памяти