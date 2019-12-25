Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости возрождения производства документальных и научно-популярных фильмов в стране. Это необходимо на государственном уровне, подчеркнул российский лидер.

Сообщается, что поручения были даны после встречи президента со студентами и выпускниками ВГИКа.

Предусмотреть при создаваемом постоянно действующем образовательном центре для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция „Таврида“» строительство учебной киностудии, — цитирует документ РИА Новости.

Ответственным за доклад Путин назначил премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Ранее NEWS.ru писал о другом поручении российского лидера. Так, президент заявил о необходимости снизить ставки по ипотеке.

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