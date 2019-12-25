Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что платные парковки в столице позволили сократить количество автомобилей в центре на 25--30%.

Это огромная часть всей транспортной стратегии. Без платных парковок в центре было бы просто не проехать. Когда мы ввели платные парковки, количество машин в центре столицы уменьшилось на 25--30%, —...