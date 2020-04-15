Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав россиян на удалёнке

https://static.news.ru/photo/9a683064-7f25-11ea-b6f5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с поручением внимательно следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведённых на удалённую работу.
Я прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы, — цитирует его обращение ТАСС.
Как писал NEWS.ru, ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции фактически вносит изменения в трудовое право. Она делает работников более независимыми от работодателей.