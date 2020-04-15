Общество

Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав россиян на удалёнке

16:47, 15 апреля 2020 14
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с поручением внимательно следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведённых на удалённую работу.

Я прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы, — цитирует его обращение ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции фактически вносит изменения в трудовое право. Она делает работников более независимыми от работодателей.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях