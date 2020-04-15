Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав россиян на удалёнке

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Один из жителей столицы поделился историей, как пытался попасть в подмосковный город Одинцово. Его не пустили сотрудники ДПС из-за того, что у него «московский пропуск, а нужен областной».

Однако мужчина не растерялся и решил не отступать от намеченной цели, ведь перемещаться ему необходимо из-за профессиональных обязанностей. Слушатель радио «Говорит Москва» оформил рабочий пропуск из-за трудовой деятельности в сфере...