https://static.news.ru/photo/79f91c5c-3d09-11ea-82aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины, от которой зависит размер прожиточного минимума. Он поручил увеличить в ней долю овощей, фруктов, рыбы и мяса.

Структура нуждается в совершенствовании, потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, — цитирует ТАСС Путина.

Президент подчеркнул, что от стоимости потребительской корзины высчитывается прожиточный минимум, а от него, в свою очередь, — минимальный размер оплаты труда.

Как писал NEWS.ru, законопроект о поправках в Конституцию РФ, который внёс в Госдуму Владимир Путин, предусматривает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.