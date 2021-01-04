Путин поручил усовершенствовать законодательство о телемедицине

https://static.news.ru/photo/9843572e-4e86-11eb-9f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2021 года внести изменения в законодательство для развития телемедицины. Соответствующий перечень поручений размещён на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме, — говорится в сообщении.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок исполнения — до 1 июля текущего года.

Российский лидер также попросил обеспечить при участии заинтересованных образовательных организаций актуализацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, образовательные программы высшего образования по всем специальностям должны быть дополнены разделами по изучению технологий ИИ.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2021 года разработать и утвердить отраслевые стратегии цифровой информации.