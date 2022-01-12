Путин поручил усилить надзор за соблюдением закона в учреждениях ФСИН

Президент России Владимир Путин указал на необходимость усилить контроль за исполнением законов в исправительных учреждениях. 12 декабря глава государства выступил на торжественном заседании в честь 300-летия российской прокуратуры, сообщается на официальном сайте Кремля. По словам президента, надзорному ведомству надлежит выполнять эти задачи вместе с другими госструктурами, а также правозащитными организациями.

Необходимо усиление надзора и за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Эту работу нужно вести во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент РФ в ходе мероприятия поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с 300-летием с момента его создания. Российский лидер подчеркнул ключевую роль прокуратуры в обеспечении прав и свобод граждан и установлении прочного заслона организованной преступности, коррупции и экстремизму.

Российская прокуратура была основана 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I для того, чтобы «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».