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Путин поручил усилить надзор за соблюдением закона в учреждениях ФСИН

13:40, 12 января 2022
Путин поручил усилить надзор за соблюдением закона в учреждениях ФСИН Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин указал на необходимость усилить контроль за исполнением законов в исправительных учреждениях. 12 декабря глава государства выступил на торжественном заседании в честь 300-летия российской прокуратуры, сообщается на официальном сайте Кремля. По словам президента, надзорному ведомству надлежит выполнять эти задачи вместе с другими госструктурами, а также правозащитными организациями. 

Необходимо усиление надзора и за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Эту работу нужно вести во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент РФ в ходе мероприятия поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с 300-летием с момента его создания. Российский лидер подчеркнул ключевую роль прокуратуры в обеспечении прав и свобод граждан и установлении прочного заслона организованной преступности, коррупции и экстремизму.

Российская прокуратура была основана 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I для того, чтобы «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

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