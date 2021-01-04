Путин поручил упростить порядок получения инвалидности

https://static.news.ru/photo/1056f950-4e7d-11eb-8bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству России ввести упрощённый режим получения инвалидности на время пандемии коронавируса.

Разработать при участии общероссийских общественных объединений инвалидов и утвердить упрощенный порядок первичного освидетельствования лиц в целях установления инвалидности и упрощенный порядок изменения индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида на период действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, — говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Данное поручение кабмин должен будет выполнить до 1 февраля 2021 года.

Президент также поручил правительству и ЦБ проработать механизм дополнительной защиты слабозащищённых групп граждан, в том числе инвалидов и пенсионеров, от банковских мошенников. В том числе предлагается дать возможность таким россиянам назначать официальных представителей, которые смогли бы подтверждать те или иные финансовые операции через дистанционное управление счётом. В том числе доверенные лица смогут использовать биометрические данные своих доверителей для подтверждения их волеизъявления.

Отмечается, что ведомства должны будут доложить об исполнении поручения к 1 июля.

Также глава государства попросил разработать меры поддержки российских производителей колясок для инвалидов.

Представить предложения о дополнительной поддержке российских производителей кресел-колясок с электроприводом, подъёмных устройств и других инновационных технических средств реабилитации инвалидов, а также о стимулировании экспорта указанной продукции, — отмечается в документе.

В начале декабря NEWS.ru писал, что в России к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, запущен сайт «Работать может каждый», посвящённый трудоустройству людей с инвалидностью. Сайт содержит ответы на вопросы о поиске работы, льготах сотрудников с инвалидностью, ссылки на приложения и сервисы для имеющих нарушения по слуху, зрению, опорно-двигательного аппарата.